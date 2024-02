Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 461,08 USD abwärts.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,9 Prozent auf 461,08 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 460,03 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 470,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.921.734 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 485,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,40 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

