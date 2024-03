Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 495,08 USD.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 495,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.365 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 04.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 504,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 174,83 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 64,69 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 5,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.111,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32.165,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

