Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 493,61 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 493,61 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 492,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 495,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.417.913 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (504,42 USD) erklomm das Papier am 04.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 174,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 480,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 40.111,00 USD gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.04.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,03 USD je Aktie.

