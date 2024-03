Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im London-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 499,35 USD.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 15:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 499,35 USD. Bei 496,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.031 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 483,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 3,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2023 bei 187,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 40.111,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.165,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Ed Yardeni erwartet Anstieg des US-Aktienmarkts um 30 Prozent in den nächsten zwei Jahren

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch

Meta-Aktien erreichten weiteres Rekordhoch - Gutes Umfeld stützt