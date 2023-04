Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag in Rot

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 214,00 USD. Zuletzt wechselten 12.135 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 236,86 USD markierte der Titel am 06.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,65 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 142,93 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.671,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 9,97 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com