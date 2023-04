Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Mittwochnachmittag

Um 16:08 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 212,89 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,78 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,40 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.716.137 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 236,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 141,67 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.671,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.165,00 USD.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.04.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,97 USD fest.

