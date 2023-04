Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Vormittag nach

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 195,56 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 195,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 195,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 988 Stück.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 215,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 9,38 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 119,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,22 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.165,00 USD – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

