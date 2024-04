Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagnachmittag Boden gut

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 519,11 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 519,11 USD. Bei 521,65 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 516,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 588.646 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 530,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,10 Prozent. Bei einem Wert von 207,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 60,10 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,75 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 485,25 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 23.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Zuversicht in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain