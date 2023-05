Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagmittag Boden gut

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 234,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.444 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,91 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 166,70 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,33 USD.

Am 26.04.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.645,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,63 USD je Aktie aus.

