Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittwochnachmittag

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 295,66 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 295,66 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 295,67 USD zu. Mit einem Wert von 287,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 7.338.519 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 295,67 USD markierte der Titel am 05.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 235,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 275,88 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent auf 28.645,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

