Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 261,45 EUR ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 261,45 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 261,35 EUR nach. Bei 264,35 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.593 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2023 markierte das Papier bei 266,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,74 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 65,90 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

