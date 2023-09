Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 295,45 USD ab.

Um 11:55 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 295,45 USD ab. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.803 Aktien.

Am 29.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,41 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 70,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,40 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jeremy Grantham legt ersten ETF auf: Nach dieser Strategie investiert die Investmentgesellschaft GMO

Jenseits von NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie & Co.: Hier sieht Goldman Sachs den langfristigen KI-Trade

Meta Platforms-Aktie in Grün: Meta erwägt offenbar in Europa werbefreie Abos einzuführen