Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 296,68 USD.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 296,68 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 298,93 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 295,51 USD. Mit einem Wert von 297,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.987.539 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 9,95 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,40 USD je Aktie belaufen.

