Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 274,05 EUR abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr um 0,2 Prozent auf 274,05 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 274,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 329 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 297,60 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 7,91 Prozent niedriger. Bei 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 207,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,88 USD.

Am 26.07.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

