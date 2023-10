Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 305,12 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 305,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 13.058 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 337,75 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,51 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

