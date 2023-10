Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Vormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 290,05 EUR ab.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 290,05 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 289,40 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,10 EUR. Bisher wurden heute 933 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 2,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 69,26 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 337,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.999,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

