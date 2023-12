Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 293,70 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 293,70 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 293,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 293,65 EUR. Zuletzt wechselten 1.567 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 315,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 6,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (105,92 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.714,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

EU-Gesetz: Internet-Konzerne aus China und USA gehen rechtlichen Verpflichtungen nicht nach - Meta-, Alphabet-, Apple-Aktien & Co. schwächer

NASDAQ-Titel Meta-Aktie im Minus: Meta sieht sich in Spanien mit Hunderten Millionen Euro Schadenersatzforderungen konfrontiert

Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone