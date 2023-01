Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 120,40 EUR nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,84 EUR aus. Bei 120,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.556 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 59,86 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 34,87 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 178,78 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.714,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,09 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie dennoch stärker: Meta muss dreistellige Millionensumme wegen Werbeschaltungen zahlen

Meta-Aktie stärker: Facebook und Instagram heben möglicherweise Trump-Sperre auf - RBC zählt Meta zu den 'Top 30 Global Ideas'

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com