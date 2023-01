Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 04:22 Uhr 0,9 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 123,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 120,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 16.407 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,95 EUR erreichte der Titel am 06.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 178,78 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.010,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.714,00 USD.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie dennoch stärker: Meta muss dreistellige Millionensumme wegen Werbeschaltungen zahlen

Meta-Aktie stärker: Facebook und Instagram heben möglicherweise Trump-Sperre auf - RBC zählt Meta zu den 'Top 30 Global Ideas'

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com