Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Um 09:22 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,7 Prozent auf 172,28 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 172,02 EUR. Mit einem Wert von 172,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 255 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 215,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,02 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 92,45 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 218,13 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,59 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Meta Platforms-Aktie

Meta-Aktie schließt nach Turbo-Handelstag mit massivem Plus: Facebook-Mutter Meta mit Gewinnschwund - Umsatz höher als erwartet

PayPal-Aktie an der NASDAQ wechselt ins Minus: Auch PayPal will Beschäftigtenzahl reduzieren

