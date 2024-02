Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 463,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 31.581 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2024 bei 485,96 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,86 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

