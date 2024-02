Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,7 Prozent auf 456,03 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 456,03 USD ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 454,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 464,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.511.163 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,96 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,56 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 167,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 63,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 40.111,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.165,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 19,61 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

