Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 493,66 USD.

Zuletzt wechselten 15.448 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 504,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,18 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 174,83 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 64,58 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Am 01.02.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 40.111,00 USD gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,03 USD je Aktie.

