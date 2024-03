Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 497,04 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 497,04 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 502,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 497,56 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.909.310 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 504,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 64,83 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent auf 40.111,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,03 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

