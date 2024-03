Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 453,25 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 453,25 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 454,95 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 452,15 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.419 Stück gehandelt.

Am 04.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 465,60 EUR. 2,72 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,94 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 480,88 USD angegeben.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 40.111,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.165,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,03 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

