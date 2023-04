Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Mittag Verluste

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 210,30 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.159 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Mit einem Kursverlust von 138,73 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com