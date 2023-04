Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag leichter

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 210,27 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 208,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 209,37 USD. Zuletzt wechselten 3.250.192 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 228,99 USD markierte der Titel am 07.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 138,70 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,00 USD an.

Am 01.02.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33.671,00 USD umgesetzt worden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

