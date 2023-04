Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag auf rotem Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,7 Prozent auf 192,52 EUR ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 192,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,18 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 397 Stück gehandelt.

Am 07.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 213,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 9,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Mit Abgaben von 115,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 220,00 USD aus.

Am 01.02.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.165,00 USD – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 24.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

