Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 455,51 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 455,51 USD zu. Bei 458,00 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 455,08 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 467.810 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 531,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 14,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 229,90 USD fiel das Papier am 06.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 49,53 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 515,88 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,18 USD je Aktie.

