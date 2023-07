Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Donnerstagvormittag

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 275,20 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 09:21 Uhr 1,6 Prozent. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 275,25 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 272,95 EUR. Zuletzt wechselten 11.640 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (275,25 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,02 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 208,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 275,88 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.645,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.908,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,93 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

