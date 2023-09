Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 297,30 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 297,30 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 296,62 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 301,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.922.909 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 237,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

