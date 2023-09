Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 278,45 EUR ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 278,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 278,15 EUR. Bei 278,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.203 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 297,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,88 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 67,98 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,43 USD fest.

