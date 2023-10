Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 304,89 USD.

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 304,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.743 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,99 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 71,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 337,75 USD.

Am 26.07.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.999,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD in den Büchern standen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 30.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,47 USD je Aktie belaufen.

