Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 301,37 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,1 Prozent auf 301,37 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 300,91 USD. Bei 301,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 2.913.560 Stück.

Am 29.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,24 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 337,75 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

