Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 288,30 EUR ab.

Um 09:14 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 288,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 287,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 288,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.431 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 3,23 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 69,08 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 337,75 USD an.

Am 26.07.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen

Meta-Aktie an der NASDAQ mit Minus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich