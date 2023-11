Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag nordwärts

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 315,74 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 315,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 16.512 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 330,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 72,10 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,30 USD in den Büchern stehen haben wird.



