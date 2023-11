Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 316,38 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 316,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 317,17 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 315,98 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.604.740 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 330,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 4,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,39 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie eingefahren. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

