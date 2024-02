Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Mit einem Wert von 454,34 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 454,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 18.846 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,96 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 6,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 167,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 480,88 USD angegeben.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.111,00 USD im Vergleich zu 32.165,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 19,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

