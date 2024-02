Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 469,00 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 469,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 470,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 458,00 USD. Bisher wurden heute 6.417.901 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 485,96 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 40.111,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 19,75 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie unter Druck: Mit KI erstellte Videos und Audio-Dateien sollen gekennzeichnet werden

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten von der Facebook-Mutter Meta erwarten

NASDAQ-Titel NVIDIA, Meta, Microsoft & Co.: Diesen Unternehmen könnte 2024 ein Aktiensplit bevorstehen - Tech- und Wachstumsaktien im Fokus