Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Vormittag

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 419,80 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 419,80 EUR ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 419,05 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 421,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.153 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 02.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 450,35 EUR. Gewinne von 7,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 164,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 19,75 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

