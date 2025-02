Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 723,52 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 723,52 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 725,01 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 717,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 692.898 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 725,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,21 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 414,50 USD. Abschläge von 42,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,75 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 718,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 48,39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,18 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

