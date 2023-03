Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag mit Aufschlag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 188,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 78.086 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 236,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,42 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 113,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 217,22 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.671,00 USD gelegen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

