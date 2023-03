Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag freundlich

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 190,36 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9.357.109 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,86 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 110,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 217,22 USD angegeben.

Am 01.02.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.165,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,61 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

