Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 174,94 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,58 EUR aus. Bei 175,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.651 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 215,80 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,93 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 96,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,22 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 32.165,00 USD gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,61 USD je Aktie belaufen.

