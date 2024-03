Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 506,46 USD.

Am 07.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 508,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,83 USD. Abschläge von 65,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.111,00 USD umgesetzt, gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 20,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

