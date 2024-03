Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 452,60 EUR abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 452,60 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 451,80 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 453,55 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.583 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 465,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (163,42 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,89 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.111,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 32.165,00 USD ausgewiesen worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 20,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

