Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 22:00 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 216,10 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 216,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 209,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.104.411 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 07.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,63 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 145,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 225,00 USD.

Am 01.02.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 32.165,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 33.671,00 USD umsetzen können.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 24.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

