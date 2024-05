Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 462,80 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 462,80 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 461,62 USD. Bei 466,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 605.651 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 12,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 230,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 515,88 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,86 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 20,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

