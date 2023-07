Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 290,41 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 290,41 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 289,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 292,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.517.237 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 298,12 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 2,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 69,67 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 275,88 USD.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Reliance Industries-Geschäftsführer Mukesh Ambani: So wurde der Unternehmer zu einem der reichsten Menschen der Welt

Meta-Aktie an der NASDAQ in Grün: Metas Twitter-Konkurrenz zunächst nicht in der EU geplant - US-Start am Donnerstag

NASDAQ-Titel Meta-Aktie: Facebook-Konzern will Twitter-Konkurrenten bald verfügbar machen - Niederlage vor EuGH