Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 312,30 USD.

Um 12:00 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 312,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.029 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2023 auf bis zu 326,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,45 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

